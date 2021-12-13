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Мерседес пытается опротестовать чемпионство Ферстаппена

Автоспорт
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Мерседес пытается опротестовать чемпионство Ферстаппена

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне в Абу-Даби в решающей гонке сезона в Формуле-1 Макс Ферстаппен на последнем круге опередил Льюиса Хэмилтона и впервые в карьере выиграл чемпионат.

После гонки Мерседес подал два протеста на события финального круга.

Команда Хэмилтона пыталась добиться наказания для Ферстаппена за то, что голландец за машиной безопасности обогнал британца на несколько сантиметров. Позднее Макс вернул позицию Льюису и не получил из этой ситуации никакого преимущества.

Также в Мерседесе пытались оспорить процедуру рестарта Гран-при Абу-Даби, указывая на то, что судьи гонки не позволили всем гонщикам вернуться в один круг с лидером, а только тем, которые находились перед Ферстаппеном, после чего сразу же объявили о рестарте, дав пилоту Ред Булл шанс на обгон Хэмилтона.

Стюарды отклонили оба протеста Мерседеса и сохранили титул за Ферстаппеном. Теперь боссы немецкой команды намерены подать официальную апелляцию на пересмотр результатов гонки.

Стоит отметить, что официальная церемония награждения ФИА состоится 16 декабря.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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