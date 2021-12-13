Фантастическая битва между Ферстаппеном и Хэмилтоном за титул в Формуле-1. ВИДЕО

Макс Ферстаппен накануне на последнем круге финальной гонки сезона опередил Льюиса Хэмилтона и не позволил британцу стать первым восьмикратным чемпионом мира в истории Формулы-1.

Хэмилтон и Ферстаппен стали первыми гонщиками в Формуле-1 с 1974 года, у которых перед решающей гонкой чемпионата в борьбе за титул было одинаковое количество очков.