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Фантастическая битва между Ферстаппеном и Хэмилтоном за титул в Формуле-1. ВИДЕО

Автоспорт
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Судьба титула решилась на последних метрах гонки в Абу-Даби

Фантастическая битва между Ферстаппеном и Хэмилтоном за титул в Формуле-1. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Макс Ферстаппен накануне на последнем круге финальной гонки сезона опередил Льюиса Хэмилтона и не позволил британцу стать первым восьмикратным чемпионом мира в истории Формулы-1.

Хэмилтон и Ферстаппен стали первыми гонщиками в Формуле-1 с 1974 года, у которых перед решающей гонкой чемпионата в борьбе за титул было одинаковое количество очков.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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