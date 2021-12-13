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Фантастическая битва между Ферстаппеном и Хэмилтоном за титул в Формуле-1. ВИДЕО
Судьба титула решилась на последних метрах гонки в Абу-Даби
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Макс Ферстаппен накануне на последнем круге финальной гонки сезона опередил Льюиса Хэмилтона и не позволил британцу стать первым восьмикратным чемпионом мира в истории Формулы-1.
Хэмилтон и Ферстаппен стали первыми гонщиками в Формуле-1 с 1974 года, у которых перед решающей гонкой чемпионата в борьбе за титул было одинаковое количество очков.
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