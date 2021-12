Феттель стал лучшим гонщиком сезона Формулы-1 по обгонам

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель стал первым в истории Формулы-1 обладателем награды за наибольшее количество обгонов в сезоне.

Пилот Астон Мартин 132 раза опережал конкурентов на трассе – по этому показателю немец оставил позади Фернандо Алонсо и Кими Райкконена.

Примечательно, что Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон не попали в топ-8 по количеству обгонов.

Seb was the overtaking king ????



But Fernando and Kimi weren't far behind! ????#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/wil2DZceVG