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Феттель стал лучшим гонщиком сезона Формулы-1 по обгонам

Автоспорт
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И получил специальную награду

Феттель стал лучшим гонщиком сезона Формулы-1 по обгонам

фото - formula1.com

Новина українською

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель стал первым в истории Формулы-1 обладателем награды за наибольшее количество обгонов в сезоне.

Пилот Астон Мартин 132 раза опережал конкурентов на трассе – по этому показателю немец оставил позади Фернандо Алонсо и Кими Райкконена.

Примечательно, что Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон не попали в топ-8 по количеству обгонов.

«С точки зрения результата веселого было мало. Мы часто попадали в неприятности и были вынуждены отыгрывать много позиций», - сказал Феттель.

Себастьян Феттель в сезоне 2021 года занял 12-е место в личном зачете, а его лучшим результатом стала вторая позиция на Гран-при Азербайджана.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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