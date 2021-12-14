Феттель стал лучшим гонщиком сезона Формулы-1 по обгонам

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель стал первым в истории Формулы-1 обладателем награды за наибольшее количество обгонов в сезоне.

Пилот Астон Мартин 132 раза опережал конкурентов на трассе – по этому показателю немец оставил позади Фернандо Алонсо и Кими Райкконена.

Примечательно, что Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон не попали в топ-8 по количеству обгонов.

Seb was the overtaking king ????



But Fernando and Kimi weren't far behind! ????#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/wil2DZceVG — Formula 1 (@F1) December 13, 2021

«С точки зрения результата веселого было мало. Мы часто попадали в неприятности и были вынуждены отыгрывать много позиций», - сказал Феттель.

Себастьян Феттель в сезоне 2021 года занял 12-е место в личном зачете, а его лучшим результатом стала вторая позиция на Гран-при Азербайджана.