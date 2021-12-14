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Хэмилтон потерял более 5 миллионов долларов после проигранного титула

Автоспорт
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Большой удар по британцу

Хэмилтон потерял более 5 миллионов долларов после проигранного титула

Новина українською

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон на последнем круге чемпионской гонки в Абу-Даби пропустил вперед Макса Ферстаппена и не смог стать первым в истории Формулы-1 восьмикратным чемпионом мира.

Как сообщает The Sun, из-за потери титула Хэмилтон не досчитался 5,3 миллиона долларов. Такая сумма по контракту с Мерседесом полагалась британцу в случае завоевания чемпионства.

Также источник отмечает, что все рядовые сотрудники Мерседеса в качестве бонуса за восьмую победу подряд в Кубке конструкторов получат по 13 тысяч долларов.

По новому контракту с Мерседесом Хэмилтон будет зарабатывать 55 миллионов долларов в год – это рекорд в истории Формулы-1.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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