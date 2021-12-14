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Хэмилтон потерял более 5 миллионов долларов после проигранного титула
Большой удар по британцу
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон на последнем круге чемпионской гонки в Абу-Даби пропустил вперед Макса Ферстаппена и не смог стать первым в истории Формулы-1 восьмикратным чемпионом мира.
Как сообщает The Sun, из-за потери титула Хэмилтон не досчитался 5,3 миллиона долларов. Такая сумма по контракту с Мерседесом полагалась британцу в случае завоевания чемпионства.
Также источник отмечает, что все рядовые сотрудники Мерседеса в качестве бонуса за восьмую победу подряд в Кубке конструкторов получат по 13 тысяч долларов.
По новому контракту с Мерседесом Хэмилтон будет зарабатывать 55 миллионов долларов в год – это рекорд в истории Формулы-1.
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