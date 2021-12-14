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Бывший гонщик Торо Россо раскритиковал действия Ред Булла и Переса на Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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По его мнению Ферстаппен выиграл не справедливо

Бывший гонщик Торо Россо раскритиковал действия Ред Булла и Переса на Гран-при Абу-Даби

https://the-race.com

Новина українською

Бывший гонщик команды "Торо Россо" Себастьян Бурдэ выступил с критикой пилота "Ред Булл" Серхио Переса. Бурдэ не понравилось, как мексиканец и вся команда в целом действовали в финальной гонке Гран-при Абу-Даби. Помимо прочего, Себастьян отреагировал на комплиментарные слова известного автоспортивного журналиста Уилла Бакстона, сказанные им в адрес Серхио.

"Я думал, ты любишь гонки, а это, оказывается, просто чушь. Я, правда, не могу понять, как Перес может быть доволен собой, и как кто-то может аплодировать ему за то, что он сделал.

Ведь он намеренно замедлялся и использовал все грязные приёмы, чтобы помешать Хэмилтону. Никакого спортивного мастерства, причём со стороны всей команды. В "Ред Булл" полностью пожертвовали Пересом. И всё для того, чтобы замедлить Хэмилтона"

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В статье: Торо Россо Себастьян Бурде
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