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Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра
Британец посетил церемонию
Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон был официально посвящён в рыцари, пишет Metro. Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке. Хэмилтон получил от принца Уэльского титул рыцаря-бакалавра.
????️ Arise Sir @LewisHamilton!— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021
The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp
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