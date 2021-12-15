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Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

Автоспорт
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Британец посетил церемонию

Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

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Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон был официально посвящён в рыцари, пишет Metro. Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке. Хэмилтон получил от принца Уэльского титул рыцаря-бакалавра.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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