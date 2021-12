Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон был официально посвящён в рыцари, пишет Metro. Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке. Хэмилтон получил от принца Уэльского титул рыцаря-бакалавра.

????️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp