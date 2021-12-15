Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерседес отказался от участия в официальной фотосессии ФИА
Все из-за скандала
Команда Формулы-1 "Мерседес" отказалась от участия в официальной фотосессии ФИА, которая прошла в Абу-Даби 14 декабря, сообщает RaceFans.
Как сообщает источник, команда отказалась предоставлять для фотосессии как болиды Формулы-1, так и болиды Формулы-Е. При этом все остальные команды, выигравшие командные титулы в 2021 году в соревнованиях под эгидой ФИА, приняли участие в фотосессии, предоставив свои болиды.
Напомним, "Мерседес" по-прежнему размышляет над подачей апелляции на решение стюардов отклонить их протест по итогам Гран-при Абу-Даби.
Популярное сейчас
- Металлист - Заря, Александрия - Динамо и остальные пары. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины
- Официально: Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру
- Максимюк: Рыкун перед матчем выпивал 150 грамм для куража
- Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО