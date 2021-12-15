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Шумахер подвел итоги сезона Формулы-1

Автоспорт
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Мик поблагодарил команду

Шумахер подвел итоги сезона Формулы-1

фото - autosport.com.ru

Новина українською

Пилот "Хааса" Мик Шумахер обратился к команде после завершения последнего тестового дня сезона-2021.

"Сегодня был мой последний тестовый день, а это означает, что я провёл последнюю сессию в этом году с командой. Это был невероятный год обучения и роста вместе с лучшими людьми. Спасибо, "Хаас". Я в предвкушении предстоящего нового совместного сезона", — написал Мик Шумахер в своём "инстаграме".

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В статье: Мик Шумахер
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