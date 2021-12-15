Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шумахер подвел итоги сезона Формулы-1
Мик поблагодарил команду
фото - autosport.com.ru
Пилот "Хааса" Мик Шумахер обратился к команде после завершения последнего тестового дня сезона-2021.
"Сегодня был мой последний тестовый день, а это означает, что я провёл последнюю сессию в этом году с командой. Это был невероятный год обучения и роста вместе с лучшими людьми. Спасибо, "Хаас". Я в предвкушении предстоящего нового совместного сезона", — написал Мик Шумахер в своём "инстаграме".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру
- Один из лидеров Второй лиги объявил об уходе главного тренера
- "Спорт и политика - разные вещи", "кто похоронил Александрию, поймут, что ошибались". Интервью Сергея Гриня
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Абу-Даби
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...