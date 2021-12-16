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Шарль Леклер снова сдал положительный тест на коронавирус
Уже второй раз Шарль сдает положительный тест за последний год
фото - twitter.com
Пилот "Феррари" Шарль Леклер заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба команды в "твиттере". Тест монегаска на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Шарль прошёл тестирование в соответствии с протоколами ФИА и команды по возвращении из Абу-Даби.
Сообщается, что в настоящее время пилот чувствует себя хорошо, заболевание протекает с лёгкой симптоматикой. Леклер самоизолировался у себя дома.
Примечательно, что Леклер заразился коронавирусом уже во второй раз — впервые он заболел в январе 2021 года.
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