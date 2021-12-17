  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Циципас: До сих пор нахожусь под впечатлением от победы Ферстаппена
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас: До сих пор нахожусь под впечатлением от победы Ферстаппена

Автоспорт
(1 голосов)

Циципас был гостем "Ред Булл" во время Гран-при

Циципас: До сих пор нахожусь под впечатлением от победы Ферстаппена

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что до сих пор находится под впечатлением от победы пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в завершившемся сезоне Формулы-1.

Ферстаппен перед заключительным этапом Кубка мира имел в своём активе столько же очков, сколько гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Но в итоге Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере стал чемпионом.

Циципас был гостем "Ред Булл" во время Гран-при. Греческий теннисист впервые побывал на гонке Формулы-1.

"Это было эпично. Исторический момент. Я по-прежнему впечатлён. Там было колоссальное давление. Никогда не думал, что на мне может быть такое давление, как на членах команды "Ред Булл" в тот вечер. Я был шокирован! После того как я посмотрел документальный фильм Drive to Survive, я стал фанатом Формулы-1. Но я никогда не думал, что гонки произведут на меня столь большое впечатление", - цитирует Циципаса Sportskeeda со ссылкой на интервью Sport24.gr.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...