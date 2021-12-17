Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом ФИА

Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом Международной автомобильной федерации (ФИА). Сегодня, 17 декабря, полномочия главы федерации сложил Жан Тодт, возглавлявший ФИА с 2009 года.

За бен Сулайема высказалось 61,62% участвовавших в голосовании, за его конкурента, Грэма Стокера, - 36,62%. 1,76% воздержались.

Бен Сулайем - 14-кратный чемпион ралли Ближнего Востока, за время карьеры (которая продолжалась с 1983 по 2002 год) побеждавший на 61 международном турнире. В последние 13 лет занимал должность вице-президента по спорту на Ближнем Востоке. В течение этого времени был также был членом Всемирного совета по автоспорту.

Ранее сообщалось, что после ухода с нынешнего поста президента ФИА Тодт может вернуться в команду "Феррари", которой руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами Формулы-1.