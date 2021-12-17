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Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом ФИА

Автоспорт
(1 голосов)

Бен Сулайем заменит на президентском посту Жана Тодта, возглавлявшего федерацию с 2009 года

Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом ФИА

Новина українською

Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом Международной автомобильной федерации (ФИА). Сегодня, 17 декабря, полномочия главы федерации сложил Жан Тодт, возглавлявший ФИА с 2009 года.

За бен Сулайема высказалось 61,62% участвовавших в голосовании, за его конкурента, Грэма Стокера, - 36,62%. 1,76% воздержались.

Бен Сулайем - 14-кратный чемпион ралли Ближнего Востока, за время карьеры (которая продолжалась с 1983 по 2002 год) побеждавший на 61 международном турнире. В последние 13 лет занимал должность вице-президента по спорту на Ближнем Востоке. В течение этого времени был также был членом Всемирного совета по автоспорту.

Ранее сообщалось, что после ухода с нынешнего поста президента ФИА Тодт может вернуться в команду "Феррари", которой руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами Формулы-1.

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В статье: ФИА
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