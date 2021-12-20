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Райкконен рассказал, почему решил завершить карьеру в Формуле-1
Кими хочет больше времени уделять семье
Финский гонщик Кими Райкконен признался, что в последние годы он часто задумывался о завершении карьеры.
"За все эти годы мысль о завершении карьеры довольно часто приходила мне в голову довольно часто, это было давно. Понятно, что я ранее уже провёл вне Формулы-1 два года. А затем время шло и периодически я думал: "Может, это мои последние пять гонок. А может и вообще самая последняя гонка". В итоге я сам полностью принял это решение. Хотя понятно, что за эти годы я неоднократно обсуждал завершение карьеры со своей семьёй. Но нельзя сказать, что этого хотела семья. Я сам принял это решение, потому что хочу заниматься тем, чем мне хочется. Я уверен, что семья довольна, потому что я чаще буду бывать дома.
Мне хочется чаще бывать дома, чаще бывать с детьми, ведь они очень быстро растут. Хочу проводить больше времени с семьёй, делать больше. Не жить по расписанию, чтобы семья не подстраивалась под моё расписание. И моим детям было непросто", — приводит слова Кими Райкконена GPFans.
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