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Надаль: После Ролан Гаррос нога не давала мне ни играть и нормально тренироваться

Автоспорт
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Рафа рассказал, сможет ли сыграть на Australian Open

Надаль: После Ролан Гаррос нога не давала мне ни играть и нормально тренироваться

фото - atptour.com

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20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о планах на ближайшее будущее.

"Люди думают, что мои последние матчи перед Абу-Даби были в Вашингтоне, но это неправда. После "Ролан Гаррос" нога не давала мне ни играть, ни нормально тренироваться. Для меня всё это было катастрофой. Сейчас я не могу на сто процентов гарантировать своё участие в Australian Open, но постараюсь сделать всё для этого", — цитирует Надаля Tennis World.

Напомним, Надаль уступил канадцу Денису Шаповалову в матче за третье место выставочного турнира в Абу-Даби.

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В статье: Рафаэль Надаль
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