Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: После Ролан Гаррос нога не давала мне ни играть и нормально тренироваться
Рафа рассказал, сможет ли сыграть на Australian Open
фото - atptour.com
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о планах на ближайшее будущее.
"Люди думают, что мои последние матчи перед Абу-Даби были в Вашингтоне, но это неправда. После "Ролан Гаррос" нога не давала мне ни играть, ни нормально тренироваться. Для меня всё это было катастрофой. Сейчас я не могу на сто процентов гарантировать своё участие в Australian Open, но постараюсь сделать всё для этого", — цитирует Надаля Tennis World.
Напомним, Надаль уступил канадцу Денису Шаповалову в матче за третье место выставочного турнира в Абу-Даби.
Популярное сейчас
- Динамо само виновато, что упустило зимнее чемпионство. Что говорить о грандах УПЛ по итогам полугодия
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Поворознюк: Ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа игроков Динамо
- Мерседес не будет подавать апелляцию на титул Ферстаппена
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата