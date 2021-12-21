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Ферстаппен обещает уйти из Формулы-1, если его гоночный инженер завершит работу
Макс работает только с ним
фото - formula1.com
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что уйдёт из Формулы-1, если его гоночный инженер Джанпьеро Ламбиазе решит покинуть спорт.
"Я сказал ему, что работаю только с ним. Как только он остановится, я тоже остановлюсь.
Конечно, иногда мы можем быть довольно строги друг с другом, но это положительно сказывается на работе. Он должен говорить мне, когда я веду себя как придурок, а я должен говорить ему, если он что-то делает не так. Так что я не стесняюсь и при надобности всегда могу что-то сказать", — приводит слова Ферстаппена Ziggo Sport.
Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 минувшего сезона.
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