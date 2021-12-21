  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен обещает уйти из Формулы-1, если его гоночный инженер завершит работу
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен обещает уйти из Формулы-1, если его гоночный инженер завершит работу

Автоспорт
(1 голосов)

Макс работает только с ним

Ферстаппен обещает уйти из Формулы-1, если его гоночный инженер завершит работу

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что уйдёт из Формулы-1, если его гоночный инженер Джанпьеро Ламбиазе решит покинуть спорт.

"Я сказал ему, что работаю только с ним. Как только он остановится, я тоже остановлюсь.

Конечно, иногда мы можем быть довольно строги друг с другом, но это положительно сказывается на работе. Он должен говорить мне, когда я веду себя как придурок, а я должен говорить ему, если он что-то делает не так. Так что я не стесняюсь и при надобности всегда могу что-то сказать", — приводит слова Ферстаппена Ziggo Sport.

Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 минувшего сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...