Ферстаппен обещает уйти из Формулы-1, если его гоночный инженер завершит работу

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что уйдёт из Формулы-1, если его гоночный инженер Джанпьеро Ламбиазе решит покинуть спорт.

"Я сказал ему, что работаю только с ним. Как только он остановится, я тоже остановлюсь.

Конечно, иногда мы можем быть довольно строги друг с другом, но это положительно сказывается на работе. Он должен говорить мне, когда я веду себя как придурок, а я должен говорить ему, если он что-то делает не так. Так что я не стесняюсь и при надобности всегда могу что-то сказать", — приводит слова Ферстаппена Ziggo Sport.

Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 минувшего сезона.