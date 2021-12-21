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В WRC объявили о возвращении девятикратного чемпиона мира по ралли
Пока он подтвердил участие только в Ралли Монте-Карло
Фото: facecollection.ru
Девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб вернется в WRC в 2022 году. Об этом пишет на официальный сайт чемпионата.
Гонщик присоединился к команде M-Sport Ford, штурманом которой будет Изабель Галмиче.
Новый сезон WRC начнётся в январе 2022 года в Монте-Карло (Монако).
Напомним, о желании Лёба вернуться в WRC, чтобы принять участие в ограниченном количестве этапов, было известно ещё в августе этого года.
Отметим, что пока подтверждено участие Лёба только на Ралли Монте-Карло.
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