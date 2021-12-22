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Хэмилтон не уйдет из Формулы-1 в следующем году
Пилот рассказал об этом своей команде
фото - formula1.com
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил команде, что не уйдёт из Формулы-1 после поражения в финальной гонке сезона-2021 Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает Motorsport.
Напомним, в решающем заезде Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В "Мерседесе" подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы "Мерседеса", отклонили протест.
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