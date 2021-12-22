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Ферстаппен обогнал Хэмилтона в голосовании среди болельщиков

Автоспорт
(1 голосов)

На втором месте Льюис

Ферстаппен обогнал Хэмилтона в голосовании среди болельщиков

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал гонщиком года по итогам голосования среди болельщиков, которое проходило на официальном сайте Формулы-1. Второе место занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Людям было предложено оценить выступление гонщиков по десятибалльной шкале. Голландец получил среднюю оценку 8,8. У британца — 8,36. Ставший третим Карлос Сайнс-младший получил средний балл 7,75.

Рейтинг лучших пилотов сезона Формулы-1 по версии болельщиков:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 8,80
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 8,36
3. Карлос Сайнс ("Феррари") – 7,75
4. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 7,71
5. Ландо Норрис ("Макларен") – 7,65
6. Серхио Перес ("Ред Булл") – 7,17
7. Фернандо Алонсо ("Альпин") – 7,12
8. Джордж Расселл ("Уильямс") – 6,78
9. Шарль Леклер ("Феррари") – 6,77
10. Эстебан Окон ("Альпин") – 6,60

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В статье: Макс Ферстаппен
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