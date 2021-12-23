Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Мерседесе впервые завели мотор на болиде 2022 года
Появилось первое видео запуска
Пресс-служба "Мерседеса" опубликовала на официальной странице в "Инстаграме", как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W13, который будет использовать команда в 2022 году.
"Новая эра Формулы-1 начинается прямо здесь. Завели нашу машину образца 2022 года в первый раз. W13 жива!" — подписали видео на официальной странице "Мерседеса" в "Инстаграме".
Чемпионом Формулы-1 стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Популярное сейчас
- "Я никого не буду бить, тем более трансгендера". Селезнев - о конфликте с журналистом
- Стоимость Левандовского существенно упала - он дешевле Месси, но дороже Роналду
- Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Вратарь
- Хэмилтон не уйдет из Формулы-1 в следующем году
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО