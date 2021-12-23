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В Мерседесе впервые завели мотор на болиде 2022 года

Автоспорт
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Появилось первое видео запуска

В Мерседесе впервые завели мотор на болиде 2022 года

Новина українською

Пресс-служба "Мерседеса" опубликовала на официальной странице в "Инстаграме", как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W13, который будет использовать команда в 2022 году.

"Новая эра Формулы-1 начинается прямо здесь. Завели нашу машину образца 2022 года в первый раз. W13 жива!" — подписали видео на официальной странице "Мерседеса" в "Инстаграме".

Чемпионом Формулы-1 стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

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