В Мерседесе впервые завели мотор на болиде 2022 года

Пресс-служба "Мерседеса" опубликовала на официальной странице в "Инстаграме", как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W13, который будет использовать команда в 2022 году.

"Новая эра Формулы-1 начинается прямо здесь. Завели нашу машину образца 2022 года в первый раз. W13 жива!" — подписали видео на официальной странице "Мерседеса" в "Инстаграме".

Чемпионом Формулы-1 стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.