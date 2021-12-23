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Бывший владелец Формулы-1: Думаю, что Хэмилтон завершит карьеру

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Бывший владелец Формулы-1: Думаю, что Хэмилтон завершит карьеру

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Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завершит карьеру.

"Я не разговаривал с Льюисом Хэмилтоном, но несколько дней назад созванивался с его отцом. Сразу почувствовал, что он не ответит мне на вопрос о будущем сына, так что мы говорили только о бизнесе.

Не знаю, что будет, но думаю, Льюис не вернётся в Формулу-1. Он слишком сильно разочарован. Его можно понять. Теперь пришло время осуществить его мечту — стать модным предпринимателем, выиграв семь титулов и сравнявшись с Михаэлем Шумахером.

В Абу-Даби много что пошло не так. Майкл Маси мог избавить себя от некоторых проблем, если бы сразу после аварии Латифи остановил гонку красным флагом. Тогда мы бы увидели суперфинал между Максом и Льюисом на последних трёх кругах. Но мы не можем изменить то, что произошло.

Я понимаю веру Ферстаппена, что Льюис не закончит карьеру. В лице Хэмилтона у Макса был соперник, которого все высоко оценивали. Важно закрепить успех. Но я говорю — Макс на данный момент является лучшим гонщиком в мире", — цитирует Экклстоуна Blick.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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