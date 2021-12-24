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Не Ферстаппен. Болельщики выбрали лучший обгон сезона в Формуле-1
Выбор более 75 тысяч фанатов
фото - motorsport.com
Формула-1 объявила результаты финального голосование на лучший обгон сезона 2021 года.
Первое место занял пилот Макларена Ландо Норрис и его маневр на Гран-при Италии. Норрис опередил чемпионский обгон Макса Ферстаппена в отношении Льюиса Хэмилтона на финальной гонке сезона в Абу-Даби.
We're down to the final two!— Formula 1 (@F1) December 23, 2021
It's @LandoNorris v @Max33Verstappen for the best overtake of 2021 - and your votes will decide the winner! ???? ⬇️#F1
Ландо Норрис в прошлом сезоне занял шестое место в личном зачете. Британец только в двух гонках не попал в очковую зону.
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