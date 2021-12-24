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Не Ферстаппен. Болельщики выбрали лучший обгон сезона в Формуле-1

Автоспорт
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Выбор более 75 тысяч фанатов

Не Ферстаппен. Болельщики выбрали лучший обгон сезона в Формуле-1

фото - motorsport.com

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Формула-1 объявила результаты финального голосование на лучший обгон сезона 2021 года.

Первое место занял пилот Макларена Ландо Норрис и его маневр на Гран-при Италии. Норрис опередил чемпионский обгон Макса Ферстаппена в отношении Льюиса Хэмилтона на финальной гонке сезона в Абу-Даби.

Ландо Норрис в прошлом сезоне занял шестое место в личном зачете. Британец только в двух гонках не попал в очковую зону.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис
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