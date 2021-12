Не Ферстаппен. Болельщики выбрали лучший обгон сезона в Формуле-1

Формула-1 объявила результаты финального голосование на лучший обгон сезона 2021 года.

Первое место занял пилот Макларена Ландо Норрис и его маневр на Гран-при Италии. Норрис опередил чемпионский обгон Макса Ферстаппена в отношении Льюиса Хэмилтона на финальной гонке сезона в Абу-Даби.

We're down to the final two!



It's @LandoNorris v @Max33Verstappen for the best overtake of 2021 - and your votes will decide the winner! ???? ⬇️#F1