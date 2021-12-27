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Формула-1 представила топ-10 обгонов 2021 года. ВИДЕО
Самые яркие моменты сезона
фото - twitter.com
Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал ролик с десятью лучшими обгонами 2021 года.
Рейтинг возглавил пилот Макларена Ландо Норрис, который на Гран-при Италии совершил эффектный маневр в отношении гонщика Феррари Шарля Леклера.
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