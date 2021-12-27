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Брат Хэмилтона рассказал, почему Льюис отписался от всех в Инстаграме

Автоспорт
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Пилот хочет отдохнуть от соцсетей

Брат Хэмилтона рассказал, почему Льюис отписался от всех в Инстаграме

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Николас Хэмилтон, младший брат семикратного чемпиона мира, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, рассказал, почему его брат отписался от всех в социальной сети "Инстаграм".

"У Льюиса всё хорошо. Он просто решил немного отдохнуть от социальных сетей. Ничего странного, ведь социальные сети — очень токсичная среда. Так что у него всё нормально. Мы отметили Рождество в США вместе с семьёй. Прямо сейчас Льюис катается на лыжах вместе с племянниками. А ещё мы играем с ним в Call of Duty", — цитирует Николаса Хэмилтона Essentially Sports со ссылкой на его прямую трансляцию на Twitch.

Напомним, в решающем заезде Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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