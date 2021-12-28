Пилоты Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков этого сезона

Пилоты Формулы-1 оценили работу своих соперников и составили свой личный рейтинг 10 лучших гонщиков в этом году.

По правилам каждый пилот мог поставить себя на любое место. Несмотря на это, не все включили своё имя в начало списка, причём сам рейтинг составлялся анонимно.

Общий топ-10 выглядит следующим образом:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

3. Ландо Норрис ("Макларен")

4. Карлос Сайнс-младший ("Феррари")

5. Шарль Леклер ("Феррари")

6. Фернандо Алонсо ("Альпин")

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури")

8. Джордж Расселл ("Уильямс")

9. Эстебан Окон ("Альпин")

10. Мик Шумахер ("Хаас")

Напомним, чемпионом Формулы-1 в этом году впервые в карьере стал голландец Макс Ферстаппен, который в решающей гонке обогнал своего главного соперника Льюиса Хэмилтона.