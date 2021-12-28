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Пилоты Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков этого сезона
Возглавил рейтинг Ферстаппен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пилоты Формулы-1 оценили работу своих соперников и составили свой личный рейтинг 10 лучших гонщиков в этом году.
По правилам каждый пилот мог поставить себя на любое место. Несмотря на это, не все включили своё имя в начало списка, причём сам рейтинг составлялся анонимно.
Общий топ-10 выглядит следующим образом:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
3. Ландо Норрис ("Макларен")
4. Карлос Сайнс-младший ("Феррари")
5. Шарль Леклер ("Феррари")
6. Фернандо Алонсо ("Альпин")
7. Пьер Гасли ("Альфа Таури")
8. Джордж Расселл ("Уильямс")
9. Эстебан Окон ("Альпин")
10. Мик Шумахер ("Хаас")
Напомним, чемпионом Формулы-1 в этом году впервые в карьере стал голландец Макс Ферстаппен, который в решающей гонке обогнал своего главного соперника Льюиса Хэмилтона.
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