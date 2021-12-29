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Ферстаппен признан гонщиком года в Формуле-1 по версии коллег
Закономерный выбор
фото - formula1.com
Макс Ферстаппен из Ред Булл занял первое место в рейтинге пилотов 2021 года в Формуле-1 по версии гонщиков.
Новый чемпион мира оставил позади Льюиса Хэмилтона (Мерседес), Ландо Норриса (Макларен), Карлос Сайнса и Шарля Леклера (оба – Феррари) и Фернандо Алонсо (Альпин).
Ферстаппен в минувшем сезоне выиграл 10 гонок, 18 раз попадал на подиум, 10 раз становился обладателем поула и 6 раз показывал быстрый круг.
Напомним, дебютный титул Макс Ферстаппен завоевал на последнем круге финальной гонки сезона в Абу-Даби после обгона семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
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