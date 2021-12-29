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Акции Формулы-1 существенно выросли за 2021 год
Сейчас они достигли исторического максимума
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Формула-1 демонстрирует существенный прогресс на фондовом рынке.
Год назад акции Формула-1 под тикером FWONK торговались по 41,49 доллара, а сейчас их стоимость составляет 62,18 доллара. Таким образом, рост за 12 месяцев составил 50 процентов.
Схожий тренд наблюдается и в других крупных компаниях, поскольку 2020 год оказался тяжелым для экономики, однако отметим, что в последние дни стоимость акций Формулы-1 достигла исторического максимума.
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