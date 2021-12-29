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Феррари опубликовала ролик в честь своего 75-летия
Команда была основана в 1947 году
formu1a.uno
"Феррари" разместила видео, которое было посвящено 75-летию компании. Напомним, её основал Энцо Феррари в 1947 году.
В минувшем сезоне "Феррари" заняла третью позицию в Кубке конструкторов.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. "Мерседес" — 613,5 очков.
2. "Ред Булл" — 585,5.
3. "Феррари" — 323,5.
4. "Макларен" — 275.
5. "Альпин" — 155.
6. "Альфа Таури" — 142.
7. "Астон Мартин" — 77.
8. "Уильямс" — 23.
9. "Альфа Ромео" — 13.
10. "Хаас" — 0.
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