Машина участника Дакара-2022 сгорела за два дня до старта ралли-марафона

В преддверии старта ралли-марафона "Дакар"-2022 машина команды Rebellion полностью сгорела во время шейкдауна, сообщает Campeones. За рулём автомобиля находился президент компании Rebellion Александер Пеши, который должен был принять участие в ралли-марафоне в качестве одного из участников заезда.

Пеши и его штурман Стефано Куни не пострадали, однако автомобиль сгорел полностью и не подлежит восстановлению.

На "Дакаре"-2022 Rebellion собиралась стартовать двумя машинами, во втором экипаже на старт должны выйти чемпион мира WEC и трехкратный победитель "24 часов Ле-Мана" Ромен Дюма и его штурман Реми Буланже. Кто из гонщиков поедет на единственной оставшейся машине пока неизвестно.

В настоящий момент в Джидде проходят административные и технические проверки.