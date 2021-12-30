Умер шестикратный победитель ралли Дакар Карел Лопрайс

Умер легендарный гонщик Карел Лопрайс, который шесть раз становился победителем ралли-марафона "Дакар».

"Сегодня скончался один из величайших деятелей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет с нами.

В возрасте 73 лет, после непродолжительной болезни нас покинул человек, который обычно был немногословен и очень редко говорил о себе. Однако своими поступками, достижениями, поведением, манерой поведения, отношением к жизни и своей фирменной застенчивой улыбкой он завоевал уважение, почтение и сердца нескольких поколений своих коллег, соперников, поклонников автоспорта и широкой публики.

Имя Карела Лопрайса навсегда останется связанным с успехом грузовиков Tatra на ралли "Дакар".