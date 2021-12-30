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Умер шестикратный победитель ралли Дакар Карел Лопрайс
Ему было 73 года
Умер легендарный гонщик Карел Лопрайс, который шесть раз становился победителем ралли-марафона "Дакар».
"Сегодня скончался один из величайших деятелей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет с нами.
В возрасте 73 лет, после непродолжительной болезни нас покинул человек, который обычно был немногословен и очень редко говорил о себе. Однако своими поступками, достижениями, поведением, манерой поведения, отношением к жизни и своей фирменной застенчивой улыбкой он завоевал уважение, почтение и сердца нескольких поколений своих коллег, соперников, поклонников автоспорта и широкой публики.
Имя Карела Лопрайса навсегда останется связанным с успехом грузовиков Tatra на ралли "Дакар".
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