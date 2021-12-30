  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Умер шестикратный победитель ралли Дакар Карел Лопрайс
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер шестикратный победитель ралли Дакар Карел Лопрайс

Автоспорт
(1 голосов)

Ему было 73 года

Умер шестикратный победитель ралли Дакар Карел Лопрайс

Новина українською

Умер легендарный гонщик Карел Лопрайс, который шесть раз становился победителем ралли-марафона "Дакар».

"Сегодня скончался один из величайших деятелей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет с нами.

В возрасте 73 лет, после непродолжительной болезни нас покинул человек, который обычно был немногословен и очень редко говорил о себе. Однако своими поступками, достижениями, поведением, манерой поведения, отношением к жизни и своей фирменной застенчивой улыбкой он завоевал уважение, почтение и сердца нескольких поколений своих коллег, соперников, поклонников автоспорта и широкой публики.

Имя Карела Лопрайса навсегда останется связанным с успехом грузовиков Tatra на ралли "Дакар".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карел Лопрайс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...