Хэмилтон пока не определился с тем, продолжать ли карьеру

Корреспондент Sky Sports Крейг Слэйтер сообщил, что пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пока не определился с тем, продолжит ли он карьеру.

"По состоянию на сегодня, за 69 дней до первой гонки сезона в Бахрейне, ясности нет. Я разговаривал с высокопоставленными источниками, близкими к Хэмилтону, и они не знают, выйдет ли он на старт первой гонки сезона.

Чем дольше ФИА тянет с выводами по ситуации на последнем круге в Абу-Даби, тем меньше шансов, что мы увидим Хэмилтона на старте в следующем году. Именно такое положение дел на сегодняшний день по словам источника, который знаком с ситуацией. Пока ничего не понятно. Льюис может попробовать выиграть титул, а может взять перерыв на год", — цитирует Слэйтера Sky Sports.