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В новом болиде Феррари произойдут изменения

Автоспорт
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Дизайн станет более агрессивным

В новом болиде Феррари произойдут изменения

formu1a.uno

Новина українською

Появились подробности относительно автомобилей "Феррари" 2022 года. Как сообщается на Formu1a.uno, итальянская команда решила сделать более агрессивный дизайн носа. Кроме того, по сведениям источника, автоспортивным коллективом был сделан выбор в пользу конфигурации тяги на передних подвесках вместо толкателей, которые использовались ранее. Решение было в значительной степени обусловлено аэродинамикой в том смысле, что конфигурация тяги позволяет перенаправить поток к днищу автомобиля.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 "Ферарри" заняла третье место.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:

1. "Мерседес" — 613,5 очков.
2. "Ред Булл" — 585,5.
3. "Феррари" — 323,5.
4. "Макларен" — 275.
5. "Альпин" — 155.
6. "Альфа Таури" — 142.
7. "Астон Мартин" — 77.
8. "Уильямс" — 23.
9. "Альфа Ромео" — 13.
10. "Хаас" — 0.

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