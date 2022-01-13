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ФИА выпустила официальное заявление о расследовании событий на Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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ФИА выпустила официальное заявление о расследовании событий на Гран-при Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная автомобильная федерация выпустила официальное заявление относительно ситуации, произошедшей на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

"После решения Всемирного совета по автоспорту в Париже от 15 декабря 2021 года администрация FIA под руководством Мохаммеда бен Сулайема приступила к подробному анализу событий последнего Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби.

Президент ФИА начинает консультации со всеми командами Формулы-1 по различным вопросам, в том числе и по этому. 19 января пунктом повестки заседания спортивно-консультативного комитета станет использование машин безопасности. Следующим этапом станет совместное обсуждение вопроса с пилотами Формулы-1.

Результаты подробного анализа будут представлены комиссии Формулы-1 в феврале, а окончательное решение будет принято на Всемирном совете по автоспорту в Бахрейне 18 марта", — гласит официальное заявление ФИА.

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В статье: ФИА
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