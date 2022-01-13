Мерседес потребует от ФИА увольнения Маси

Издание Daily Mail сообщило о том, что руководитель "Мерседеса" Тото Вольф 14 января встретится с новым президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, чтобы обсудить возможную отставку Майкла Маси.

Сообщается, что Вольф настроен решительно и будет требовать увольнения Маси, который занимает пост гоночного директора Формулы-1. В противном случае пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может отказаться от участия в следующем сезоне.

Напомним, в решающем заезде пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В "Мерседесе" подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы "Мерседеса", отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.