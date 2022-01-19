Мерседес добился прогресса с двигателем на сезон-2022

Стали известны подробности о новом моторе "Мерседеса", который команда будет использовать в сезоне-2022 Формулы-1, пишет Motorsport Italia. По информации источника, новый силовой агрегат немецкого автопроизводителя станет большим шагом вперёд в сравнении с 2021 годом. Новый турбокомпрессор позволит команде использовать экстремальные стратегии без ущерба для надёжности мотора.

Кроме того, как сообщает источник, специалистам из Petronas удалось полностью компенсировать потерю 20 лошадиных сил из-за использования топлива Е10.

Напомним, презентация нового болида "Мерседес" состоится 18 февраля.

Расписание презентаций перед сезоном-2022

10 февраля — "Астон Мартин";

11 февраля — "Макларен",

17 февраля — "Феррари";

18 февраля — "Мерседес".