Участие Хэмилтона в презентации W13 остается под вопросом

Команда Формулы-1 "Мерседес" не знает, будет ли семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон присутствовать на презентации новой машины W13, которая состоится в Сильверстоуне 18 февраля 2022 года, сообщает Daily Mail. Как сообщает источник, представитель команды не смог подтвердить присутствие Хэмилтона на мероприятии.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого обижен Хэмилтон из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.