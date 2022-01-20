Фернандо Алонсо высказался по поводу новых болидов Формулы-1

40-летний пилот "Альпин" Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу адаптации к новым болидам Формулы-1.

"Я не думаю, что теперь всё будет по-другому. Всё будет зависеть от производительности наших машин и работы на симуляторе, работы на зимних тестах, и в конечном итоге после трёх или четырёх гонок пилоты приспособятся к своим новым болидам и смогут выжимать из них максимум. Затем уже скоростные характеристики болида будут диктовать результаты в гонках.

Словом, в плане адаптации я не думаю, что будет большая разница — это просто тяжёлая работа, тяжелее, чем любой другой зимой, потому что нам придётся проводить немного больше времени в симуляторе и вместе с командой", — приводит слова Алонсо PlanetF1.