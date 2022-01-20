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Альберс: Майкл Маси допустил ошибку на Гран-при Абу-Даби

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И эта ошибка стала роковой

Альберс: Майкл Маси допустил ошибку на Гран-при Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс поделился мыслями о действиях гоночного директора ФИА Майкла Маси в финальной гонке сезона-2021 — Гран-при Абу-Даби.

"Майкл Маси казался немного неуверенным в себе во время нескольких гонок. Я думаю, что тогда он принимал неоднозначные решения. Но основное внимание сейчас уделяется последнему этапу сезона в Абу-Даби. Маси сыграл там решающую роль, это многих оставило в недоумении. Всем хочется, чтобы финал сезона был справедливым и красивым. Я понимаю, почему Хэмилтон и "Мерседес" чувствуют себя ограбленными.

Будем честны, если бы всё было наоборот, то "Ред Булл" занял бы точно такую же позицию. Разве Кристиан Хорнер не критиковал Маси после Гран-при Саудовской Аравии?

В Абу-Даби Маси допустил ошибку, когда разрешил круговым вернуться в один круг с Хэмилтоном. Конечно, можно сказать, что это было сделано ради зрелищного финала, но решение нельзя назвать последовательным. ФИА придётся расследовать не только гонку в Абу-Даби, но и все неппоследовательные решения Маси в ходе сезона", — приводит слова Альберса De Telegraaf.

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В статье: Кристиан Альберс
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