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Тото Вольфф рассказал об отличиях Мерседеса от Ред Булл

Автоспорт
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Тото высказался о разнице двух команд

Тото Вольфф рассказал об отличиях Мерседеса от Ред Булл

Фото:F1News

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением относительно отличий, которые есть между его командой и австрийским автоспортивным коллективом "Ред Булл".

"В чём заключаются отличия между нашими командами? В действительности делать какие-то выводы дольно сложно, так как я не знаю всей внутренней кухни "Ред Булл". Но что касается сильных сторон "Мерседеса", то ими являются наше отношение и ценности, которых мы придерживаемся. Возможно, мы можем решать проблемы быстрее и лучше, потому что мы всегда задаёмся вопросом: "А что мы сделали не так?" — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

Ранее Вольф дал ещё один комментарий по поводу решающего Гран-при Формулы-1 сезона-2021, который проходил в Абу-Даби.

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В статье: Мерседес Ред Булл Тото Вольфф
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