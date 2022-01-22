Тото Вольфф рассказал об отличиях Мерседеса от Ред Булл

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением относительно отличий, которые есть между его командой и австрийским автоспортивным коллективом "Ред Булл".

"В чём заключаются отличия между нашими командами? В действительности делать какие-то выводы дольно сложно, так как я не знаю всей внутренней кухни "Ред Булл". Но что касается сильных сторон "Мерседеса", то ими являются наше отношение и ценности, которых мы придерживаемся. Возможно, мы можем решать проблемы быстрее и лучше, потому что мы всегда задаёмся вопросом: "А что мы сделали не так?" — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

Ранее Вольф дал ещё один комментарий по поводу решающего Гран-при Формулы-1 сезона-2021, который проходил в Абу-Даби.