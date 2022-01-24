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Макс Ферстаппен высмеял Тотто Вольфа
Пилот вспомнил ситуацию в Абу-Даби
фото - formula1.com
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен принял участие в симуляторах гонок за команду Redline во время межсезонья. После того как его напарник по команде Джанни Веккио выехал с трассы во время виртуального соревнования iRacing "24 часа Дайтона", Ферстаппен в шутку предложил сообщить об инциденте Майклу Маси, а затем воспроизвёл мольбы руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа во время концовки Гран-при в Абу-Даби. Об этом случае сообщил The Independet.
"Вместо того чтобы уступить свою позицию, он просто отбрасывает тебя с дороги. Не беспокойтесь — я доложу об этом Майклу Маси", — сказал Ферстаппен о действиях машины, стоявшей ближе всего к Веккио после аварии в Италии.
Подражая Вольфу в последние мгновения на трассе Яс Марина, Ферстаппен продолжил: "Нет, Майки! Нет!".
Напомним, в решающей гонке сезона пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника, британца Льюиса Хэмилтона.
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