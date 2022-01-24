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Стали известны первые детали отчёта ФИА по Гран-при Абу-Даби

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Стали известны первые детали отчёта ФИА по Гран-при Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стали известны первые детали отчёта ФИА по Гран-при Абу-Даби, сообщает немецкое издание Motorsport. По информации источника, в будущем документе будет дана оценка действиям гоночного директора ФИА Майкла Маси.

В частности, в документе сказано, что действия Маси привели к тому, что он "утратил доверие команд и гонщиков".

Кроме того, в документе не обошлось и без разбора инцидентов в Бразилии и Саудовской Аравии.

"Действия стюардов при оценке эпизода с участием Ферстаппена и Хэмилтона в четвёртом повороте на Гран-при Бразилии оставили некоторых гонщиков в недоумении по поводу того, что разрешено в борьбе на трассе, а что — нет. То, как осуществлялось руководство гонкой в Саудовской Аравии, привело к серьёзной критике", — написано в части отчёта.

Напомним, недавно ФИА убрала имя Майкла Маси из списка ключевых сотрудников на официальном сайте.

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В статье: ФИА
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