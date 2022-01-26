  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 утвердила даты предсезонных тестов 2022 года
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 утвердила даты предсезонных тестов 2022 года

Автоспорт
(1 голосов)

Первые стартуют 23 февраля

Формула-1 утвердила даты предсезонных тестов 2022 года

фото - formula1.com

Новина українською

В Формуле-1 приняли окончательное решение о датах предсезонных тестов 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе организации, в общей сложности на знакомство с новыми автомобилями командам будет отведено шесть дней. Первые тестовые заезды состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). При этом они не будут сопровождаться прямыми трансляциями и лайв-таймингом от организаторов.

Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Эти тесты уже смогут посетить болельщики. Кроме того, занятия будут транслироваться в прямом эфире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...