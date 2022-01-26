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Боттас: С Чжоу мы будем работать как одна команда
Вальтери поделился ожиданиями от предстоящего сезона
фото - formula1.com
Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас высказался по поводу китайского новичка команды Гуаньюя Чжоу.
"Первый год в Формуле-1 никогда не бывает легким.
Всегда есть много вещей, которые нужно изучать. Но в наши дни каждая команда настолько профессиональна, в ней много людей, которые помогают гонщикам, они получают столько поддержки, столько наставничества и помощи, что я уверен, что он будет быстро развиваться.
Похоже, он очень хочет учиться дальше и добиваться хороших результатов. Уверен, мы будем работать как одна команда.
Я ладил со всеми своими предыдущими партнёрами по команде. Не вижу причин, почему это не получится с ним", — приводит слова Боттаса The Race.
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