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Формула-1 продлила контракт с Гран-при Сингапура
Гонка остается в календаре чемпионата
Формула-1 на официальном уровне подтвердила подписание нового контракта с организаторами Гран-при Сингапура. Сделка рассчитана до 2028 года.
Seven more years of Singapore! ????@F1NightRace signs an extension to remain on the calendar until 2028 ????#F1 pic.twitter.com/SBj0yToox2— Formula 1 (@F1) January 27, 2022
Из-за пандемии коронавируса ночная гонка в Сингапуре не проводилась в 2020 и 2021 годах.
Гран-при Сингапура входит в чемпионат Формулы-1 с 2008 года. Самым титулованным пилотом в истории городского этапа является Себастьян Феттель – на счету немца пять побед.
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