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Формула-1 продлила контракт с Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Гонка остается в календаре чемпионата

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Сингапура

Новина українською

Формула-1 на официальном уровне подтвердила подписание нового контракта с организаторами Гран-при Сингапура. Сделка рассчитана до 2028 года.

Из-за пандемии коронавируса ночная гонка в Сингапуре не проводилась в 2020 и 2021 годах.

Гран-при Сингапура входит в чемпионат Формулы-1 с 2008 года. Самым титулованным пилотом в истории городского этапа является Себастьян Феттель – на счету немца пять побед.

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В статье: формула-1 Гран-при Сингапура
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