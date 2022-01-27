Формула-1 продлила контракт с Гран-при Сингапура

Формула-1 на официальном уровне подтвердила подписание нового контракта с организаторами Гран-при Сингапура. Сделка рассчитана до 2028 года.

Seven more years of Singapore! ????@F1NightRace signs an extension to remain on the calendar until 2028 ????#F1 pic.twitter.com/SBj0yToox2 — Formula 1 (@F1) January 27, 2022

Из-за пандемии коронавируса ночная гонка в Сингапуре не проводилась в 2020 и 2021 годах.

Гран-при Сингапура входит в чемпионат Формулы-1 с 2008 года. Самым титулованным пилотом в истории городского этапа является Себастьян Феттель – на счету немца пять побед.