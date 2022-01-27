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Кими Райкконен стал боссом команды по мотокроссу
Гонщик рад, что принимает участие в этом проекте
Финский гонщик Кими Райкконен стал руководителем команды по мотокроссу Kawasaki Racing Team.
"Не секрет, что для меня одним из главных увлечений в жизни на протяжении многих лет был мотокросс, но эта команда — не то, что можно назвать хобби.
Она очень серьёзная, очень сфокусированная, и мы стремимся быть лучшими, на что только способны. Теперь, когда я ушёл из гонок, смогу уделять больше времени этому проекту. Не ежедневным вопросам, а больше стратегической точки зрения, используя свой опыт в том, как работают команды и что создаёт успех на мировой арене.
Все, включая меня, рады, что Kawasaki выбрала нас в качестве заводской команды. Я знаю, что шансы на успех всегда выше при прямой поддержке завода, так что это означает большие возможности для нас как новой команды Kawasaki Racing Team в главном международном соревновании по мотокроссу", — приводит слова Райкконена Racingnews365.
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