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Кими Райкконен стал боссом команды по мотокроссу

Автоспорт
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Гонщик рад, что принимает участие в этом проекте

Кими Райкконен стал боссом команды по мотокроссу

Новина українською

Финский гонщик Кими Райкконен стал руководителем команды по мотокроссу Kawasaki Racing Team.

"Не секрет, что для меня одним из главных увлечений в жизни на протяжении многих лет был мотокросс, но эта команда — не то, что можно назвать хобби.

Она очень серьёзная, очень сфокусированная, и мы стремимся быть лучшими, на что только способны. Теперь, когда я ушёл из гонок, смогу уделять больше времени этому проекту. Не ежедневным вопросам, а больше стратегической точки зрения, используя свой опыт в том, как работают команды и что создаёт успех на мировой арене.

Все, включая меня, рады, что Kawasaki выбрала нас в качестве заводской команды. Я знаю, что шансы на успех всегда выше при прямой поддержке завода, так что это означает большие возможности для нас как новой команды Kawasaki Racing Team в главном международном соревновании по мотокроссу", — приводит слова Райкконена Racingnews365.

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В статье: Кими Райкконен
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