Ферстаппен показал свой новый шлем

В инстаграм-аккаунте "Ред Булл" появилось видео, на котором пилот команды Макс Ферстаппен демонстрирует свой новый шлем. Именно в нём голландский гонщик будет выступать в сезоне-2022.

Макс Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.