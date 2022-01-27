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Ферстаппен показал свой новый шлем
Макс стал чемпионом Формулы-1 в минувшем сезоне
фото - formula1.com
В инстаграм-аккаунте "Ред Булл" появилось видео, на котором пилот команды Макс Ферстаппен демонстрирует свой новый шлем. Именно в нём голландский гонщик будет выступать в сезоне-2022.
Макс Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
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