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Ферстаппен показал свой новый шлем

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Макс стал чемпионом Формулы-1 в минувшем сезоне

Ферстаппен показал свой новый шлем

фото - formula1.com

Новина українською

В инстаграм-аккаунте "Ред Булл" появилось видео, на котором пилот команды Макс Ферстаппен демонстрирует свой новый шлем. Именно в нём голландский гонщик будет выступать в сезоне-2022.

Макс Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

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В статье: Макс Ферстаппен
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