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Организаторы Гран-при Саудовской Аравии изменят трассу в Джидде

Автоспорт
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Это позволит сделать гонку более впечатляющей для болельщиков

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии изменят трассу в Джидде

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Генеральный директор компании Saudi Motorsport Мартин Уиттакер сообщил, что в трассу Джидда в Саудовской Аравии будут внесены изменения.

"Мы стараемся улучшить некоторые аспекты в преддверии второй гонки Формулы-1 на нашем автодроме. Планируем внести в трассу несколько небольших изменений, который будут связаны с линией обзора гонщиков и помогут с улучшением видимости в поворотах. Также мы планируем внести изменения в барьеры, что облегчит движение по трассе.

Есть несколько других моментов, над которыми мы ведём работу, чтобы сделать гонку более впечатляющей для болельщиков, которые приедут к нам в марте. Мы собираемся переместить некоторые углы трибун, чтобы улучшить видимость, а также увеличить размеры фанатских зон, которые оказались невероятно популярными", — приводит слова Уиттакера GPFans.

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