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Астон Мартин не успеет подготовить машину к первым тестам Формулы-1
Презентация болида запланирована на 10 февраля
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" может пропустить первые тесты, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Об этом сообщает издание The Judge13, ссылающееся на свои анонимные источники.
В настоящее время дата презентации нового болида от "Астон Мартин" значится первой среди всех команд "Королевских гонок". Она запланирована на 10 февраля. При этом, как сообщается в источнике, автомобиль далёк от стадии готовности.
"Если авто окажется готовым к первым тестам в Барселоне, все будут так удивлены, что можно будет услышать приветствие из космоса", — говорится в сообщении собеседника издания.
Отметим, что вскоре после появления инсайда от The Judge13 турецкий Motorsport сообщил, что представители "Астон Мартин" дали комментарий их изданию, в котором опровергли слух о задержке в разработке болида.
"Работа над нашим болидом 2022 года идёт хорошо, и он будет готов к первым тестам в Барселоне", — подчеркнули в команде.
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