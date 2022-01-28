Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хонда будет производить двигатели для Ред Булл до 2025 года
Разработка будет проводиться в Японии
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сообщил, что "Хонда" продолжит производить двигатели для австрийской команды вплоть до 2025 года включительно, несмотря на первоначальный план с переходом на производство моторов на базе в Великобритании.
"Сейчас мы нашли совершенно другое решение, которое отличается от изначального плана. Двигатели будут производиться в Японии до 2025 года, то есть мы вообще не будем их трогать. Права и всё подобное останутся у японцев до 2026 года, после чего мы выступим в роли новичков и сами будем производить моторы.
Японцы решили переиграть свои действия на фоне наших успехов. Это даёт серьёзное преимущество для команды. А значит, мы будем работать лишь над настройкой и калибровкой силовых установок", — приводит слова Хельмута Марко Autosport со ссылкой на австрийское издание Autorevue.
Популярное сейчас
- Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством - СМИ
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- Металлист завершил первый сбор ничьей, поражение Полесья. Все спарринги клубов Первой лиги
- Ферстаппен показал свой новый шлем
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО