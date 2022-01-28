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Хонда будет производить двигатели для Ред Булл до 2025 года

Автоспорт
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Разработка будет проводиться в Японии

Хонда будет производить двигатели для Ред Булл до 2025 года

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сообщил, что "Хонда" продолжит производить двигатели для австрийской команды вплоть до 2025 года включительно, несмотря на первоначальный план с переходом на производство моторов на базе в Великобритании.

"Сейчас мы нашли совершенно другое решение, которое отличается от изначального плана. Двигатели будут производиться в Японии до 2025 года, то есть мы вообще не будем их трогать. Права и всё подобное останутся у японцев до 2026 года, после чего мы выступим в роли новичков и сами будем производить моторы.

Японцы решили переиграть свои действия на фоне наших успехов. Это даёт серьёзное преимущество для команды. А значит, мы будем работать лишь над настройкой и калибровкой силовых установок", — приводит слова Хельмута Марко Autosport со ссылкой на австрийское издание Autorevue.

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В статье: Хонда Ред Булл
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