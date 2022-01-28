Стала известна дата презентации нового болида Феррари

Команда Формулы-1 "Феррари" в своём "твиттере" сообщила точное время начала презентации болида на сезон-2022, которая состоится 17 февраля 2022 года.

Напомним, в прошлом году "Феррари" заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.