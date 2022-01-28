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Стала известна дата презентации нового болида Феррари
Она состоится в середине февраля
formu1a.uno
Команда Формулы-1 "Феррари" в своём "твиттере" сообщила точное время начала презентации болида на сезон-2022, которая состоится 17 февраля 2022 года.
Напомним, в прошлом году "Феррари" заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.
????????????????????????????. ????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????.— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 28, 2022
Save the date, #Tifosi. A new era is coming.
???? 17.02.22
⏰ 2PM CET
???? https://t.co/ZdgluUXs8g#essereFerrari ???? pic.twitter.com/LjP5nTgxs7
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