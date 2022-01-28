  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Стала известна дата презентации нового болида Феррари
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна дата презентации нового болида Феррари

Автоспорт
(1 голосов)

Она состоится в середине февраля

Стала известна дата презентации нового болида Феррари

formu1a.uno

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" в своём "твиттере" сообщила точное время начала презентации болида на сезон-2022, которая состоится 17 февраля 2022 года.

Напомним, в прошлом году "Феррари" заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...