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В Мерседесе отреагировали на информацию о проваленном краш-тесте

Автоспорт
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В команде все отрицают

В Мерседесе отреагировали на информацию о проваленном краш-тесте

Новина українською

Команда "Мерседес" выступила с заявлением по поводу слухов о том, что они провалили краш-тест Международной автомобильной Федерации (ФИА).

Портал Gpblog сообщает, что немецкая команда прошла тест и уже получила одобрение от ФИА и Формулы-1.

"Это неправда. Мы завершили омологацию несколько недель назад", — сказали в "Мерседесе".

Таким образом, презентация нового болида должна состояться в запланированное время — 18 февраля.

Напомним, ранее в Формуле-1 подтвердили, что первые тестовые заезды пройдут в Барселоне (Испания) с 23 по 25 февраля. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и состоится в Бахрейне.

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В статье: Мерседес
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