"Астон Мартин" представил новое гоночное кресло, в котором Феттель будет выступать в сезоне-2022.

Дата презентации нового болида от "Астон Мартин" запланирована на 10 февраля.

Тем не менее, издание The Judge13, ссылающееся на свои анонимные источники, сообщает о том, "Астон Мартин" может пропустить первые тесты, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания).