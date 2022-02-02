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Астон Мартин представил новое гоночное кресло
Презентация болида состоится 10 февраля
"Астон Мартин" представил новое гоночное кресло, в котором Феттель будет выступать в сезоне-2022.
Дата презентации нового болида от "Астон Мартин" запланирована на 10 февраля.
Тем не менее, издание The Judge13, ссылающееся на свои анонимные источники, сообщает о том, "Астон Мартин" может пропустить первые тесты, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания).
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